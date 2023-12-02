Эта страна попросила Россию о скидке на нефть

Власти Лаоса попросил Россию рассмотреть возможность продажи нефти по льготным ценам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что представители азиатской страны предложили рассмотреть "преференциальные цены" на топливо при сделках между нефтяными компаниями двух стран. Для этого России и Лаосу необходимо заключить двустороннее соглашение.

Кроме того, Лаос попросил РФ оказывать поддержку при реагировании на химические ЧС. Также стороны договорились продолжать сотрудничество в сфере атомной энергетики.

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