ХАМАС отверг обмен пленными с Израилем

Замглавы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что новых обменов пленными с Израилем не будет до окончания военного конфликта между сторонами, передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Израильские заложники не будут освобождены, пока не будет прекращен огонь и не будут освобождены все задержанные палестинцы", - заявил он, добавив, что в заложниках у ХАМАС остаются израильские солдаты и гражданские лица, ранее служившие в армии Израиля.

"Пусть война идет своим чередом. Это решение окончательное. Мы не пойдем на компромисс", - заявил Арури.

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