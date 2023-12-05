Словакия исключила поставки оружия и боеприпасов Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия и боеприпасов ВСУ. Об этом Фицо сообщил на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, правительство Словакии не верит в военное решение украинского конфликта, так как оно "приводит лишь к ненужному кровопролитию без результата".

При этом Фицо подчеркнул, что Словакия готова помочь Украине в разминировании и поставить необходимое для этого оборудование. Также политик выразил готовность сотрудничать с Киевом в энергетической сфере и помогать гуманитарно.

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