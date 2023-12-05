Армянское лобби в Конгрессе "осваивает" деньги американских налогоплательщиков

Автор: Байрам Эльшадов

Большая политика, особенно в тех странах, где лоббистские организации активны, становится большой игрой с большими ставками. И нередко платить приходится обычным людям. Причем в самом прямом смысле этого слова.

Вот один пример того, как это провернут в США. Конечно же, в этой истории будут задействованы старые и хорошо известные "герои". В их числе и армянское лобби, и прикормленные сенаторы и конгрессмены. И эти политики, во главе с проармянским Фрэнком Паллоне, "придумали" интересную схему. А если точнее, то взяли старую добрую схему с "распилом" и "откатом" и придали ей новый блеск.

Вышеупомянутый Паллоне предложил включить деньги американских налогоплательщиков в пакет помощи Армении. Мотивировал он это решение как гарантию предотвращения "агрессии Азербайджана". Под предложением поставили подписи Анна Эшу, Алекс Падилла, Адам Шифф, Джек Рид, Девид Валадао, Гэри Питерс, Дебби Стабенов. И никого не должно удивлять, что эти фамилиии им кажутся знакомыми. Эти люди являются теми, кто служит продвижению армянских интересов.

Конечно любой человек, обремененный критическим мышлением сразу спросил бы: "а на основании чего было сделано заключение о том, что Азербайджан планирует агрессию?" В обращении Паллоне лучших традициях пропаганды, был донесен всего-лишь тезис, но не было предложено никаких доказательств. Но это было ожидаемо, и это не самое важное.

А вот что действительно важно. Предложив включить Армению в такой проект помощи, Ереван получит доллары американских налогоплательщиков. Не маленькая часть которых будет потом поделена между Паллоне, Шиффом и прочими друзьями армян. Армяне со своими друзьями в Штатах решили использовать классический трюк для взаимного обогащения. Только вот сама Армения получит крохи. Ведь всегда так было. Диаспора сидела на миллионах, а отправляла в Армению совсем мало. И почему кто-то думает, что преступный синдикат, функционирующей на ненависти к Азербайджану пойдет против своей старой модели поведения?