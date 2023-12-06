Блинкен и Ван И обсудили ближневосточный конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке и важность усилий по предотвращению разрастания конфликта в регионе, сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Госсекретарь обсудил недавнюю поездку на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе. Он вновь заявил о необходимости того, чтобы все стороны работали над предотвращением распространения конфликта", - сказал Миллер.

Помимо этого, стороны "подчеркнули важность закрепления прогресса, достигнутого по ряду основных вопросов на саммите" между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, который прошел в ноябре в Калифорнии.

Госсекретарь США также затронул тему недавних атак беспилотников на коммерческие суда в Красном море, которые, по мнению США, совершили йеменские хуситы. По словам Блинкена, эти нападения "создают неприемлемую угрозу безопасности на море и международному праву, которую все государства обязаны соблюдать".

Лидеры США и КНР 15 ноября провели первую за год встречу. В предыдущий раз они виделись на саммите "Группы двадцати" на Бали в 2022 году.

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