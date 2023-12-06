Наркотики привели к арестам в армянской армии

В Армении у троих военнослужащих нашли наркотическое вещество.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они арестованы.

Местные СМИ отмечают, что в данный момент проходит расследование.

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