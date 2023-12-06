https://news.day.az/world/1619886.html Наркотики привели к арестам в армянской армии
Наркотики привели к арестам в армянской армии
В Армении у троих военнослужащих нашли наркотическое вещество.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они арестованы.
Местные СМИ отмечают, что в данный момент проходит расследование.
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