Швейцария намерена стать мировым лидером в сфере ИИ. С этой целью ведущие вузы страны, федеральные Политехи в Цюрихе и Лозанне, запустили инициативу под названием "Швейцарский искусственный интеллект (ИИ)".

Как объявили эти вузы (ETHZ и EPFL) в рамках данной инициативы будут разрабатываться и проходить "обучение" новые "большие языковые модели" (LLM), примерно такие, как ChatGPT.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, при этом главной целью проекта станет достижение повышенной степени прозрачности их базовых алгоритмов, с тем чтобы всем было понятно, как такого рода программы функционируют и на основе каких данных. В этом будет состоять кардинальное отличие этих "моделей" от общедоступных коммерческих цифровых инструментов на основе самообучающихся программ, передает Day.Az.

"Всем должно быть ясно, как и на каких данных обучались эти модели и как они пришли к результатам, которые мы имеем в итоге", - подчеркивает Ян Хестхавен, проректор EPFL по учебной работе. В рамках инициативы Swiss AI Цюрихский и Лозаннский вузы намерены сконцентрировать уже накопленный опыт примерно дюжины швейцарских вузов и университетов, Высших школ прикладных наук и научно-исследовательских институтов.

Кроме того, в феврале 2024 года в Швейцарском национальном вычислительном Центре (CSCS) в городе Лугано (кантон Тичино) будет введен в эксплуатацию новый швейцарский суперкомпьютер Alps ("Альпы"). По словам представителей двух указанных вузов он станет одним из самых мощных на данный момент компьютеров в мире, обеспечив Швейцарии серьезные конкурентные преимущества на мировом рынке.

Дело в том, что весь мир сегодня смотрит в сторону так называемого "генеративного ИИ" (тип искусственного интеллекта, способного генерировать тексты, нарративные сюжеты, графические изображения, видео-контент и даже писать музыку), в то время как услуги суперкомпьютеров сегодня стали дефицитным товаром. Те же немногие варианты предложений на этом рынке, которые еще существуют, находятся в основном в руках небольшого количества крупных IT-компаний.

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