Большинство французов считают свои власти коррумпированными

Почти 9 из 10 жителей Франции считают, что люди, занимающие ответственные должности коррумпированы.

Как передает Day.Az, к таким выводам пришел местный телеканал Franceinfo, ссылаясь на результаты социологического исследования компании Harris Interactive, проведенного по случаю Всемирного дня борьбы с коррупцией.

"87% французов считают, что люди, занимающие ответственные посты, "коррумпированы", - говорится в материале.

Согласно итогам опроса, три четверти респондентов уверены, что судебная система Франции должна получать больше ресурсов для проведения расследований по коррупционным делам. 70% французов полагают, что если министр проходил под следствием по делу о коррупции, то ему следует сложить полномочия. Около 25% опрошенных говорили, что были непосредственными свидетелями акта коррупции, 39% знают о фактах коррупции понаслышке из своего окружения.

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