Зангезурский коридор становится для Армении как никогда актуальным

Армения вновь столкнулась с транспортной проблемой, которую запросто могло бы решить открытие Зангезурского коридора.

Как передает Day.Az, дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" уже третий день остается закрытой для всех видов транспортных средств, что приводит к тому, что армянские большегрузы не могут пересечь границу между Грузией и РФ.

Причина - снег и гололед на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

В настоящее время проезда из РФ в Грузию и обратно ожидают свыше 3 тыс большегрузов.

Армения могла бы очень легко решить эту проблему и диверсифицировать транспортное сообщение с помощью Зангезурского коридора. Этот путь дал бы Еревану возможно ограничить влияние пункта "Верхний Ларс" на экономику страны и предоставил бы запасной вариант на случай непредвиденных обстоятельств.

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