https://news.day.az/world/1627628.html Световой лес "вырос" в Санкт-Петербурге - ФОТО - ВИДЕО
Световой лес "вырос" в Санкт-Петербурге - ФОТО - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге в ночь на Рождество вырос световой лес.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители северной части Санкт-Петербурга в ночь на Рождество стали свидетелями световых столбов - многократных отражений света в маленьких ледяных чешуйках, провоцирующих особый вид гало.
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