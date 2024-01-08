Световой лес "вырос" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на Рождество вырос световой лес.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители северной части Санкт-Петербурга в ночь на Рождество стали свидетелями световых столбов - многократных отражений света в маленьких ледяных чешуйках, провоцирующих особый вид гало.

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