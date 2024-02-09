Стрельба в Грузии

Вооруженный мужчина открыл стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави (40 км от Тбилиси), по предварительной информации, убиты четыре человека, также есть раненые.

Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские СМИ.

"В результате стрельбы погибли 4 человека. Задержан 36-летний мужчина, который произвел на рынке несколько выстрелов. Среди погибших - дядя задержанного, также ранен двоюродный брат стрелка. Все раненые доставлены в больницу, стрелявший задержан на месте преступления", - говорится в заявлении МВД Грузии.

На месте инцидента мобилизована полиция.

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