https://news.day.az/world/1635864.html Стрельба в Грузии - есть погибшие - ВИДЕО
Стрельба в Грузии - есть погибшие - ВИДЕО
Вооруженный мужчина открыл стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави (40 км от Тбилиси), по предварительной информации, убиты четыре человека, также есть раненые.
Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские СМИ.
"В результате стрельбы погибли 4 человека. Задержан 36-летний мужчина, который произвел на рынке несколько выстрелов. Среди погибших - дядя задержанного, также ранен двоюродный брат стрелка. Все раненые доставлены в больницу, стрелявший задержан на месте преступления", - говорится в заявлении МВД Грузии.
На месте инцидента мобилизована полиция.
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