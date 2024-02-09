В ФРГ назвали невозможной эксплуатацию "Северного потока - 2"

Процесс сертификации "Северного потока - 2", которая в теории необходима для начала перекачки газа в Германию, был остановлен осенью 2021 года и с тех пор не возобновлялся. Об этом сообщил в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель германского регулятора - Федерального сетевого агентства, передает Day.Az.

"Процесс сертификации был остановлен 16 ноября 2021 года, с тех пор активных действий не предпринимала ни компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2" - прим. ТАСС), ни ее "дочка" Gas for Europe GmbH. Федеральное сетевое агентство не поддерживает контакты с этими двумя компаниями", - отметили в регуляторе.

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