Число жертв оползня на Филиппинах выросло до 35 человек

Оползень, вызванный непрерывными дождями, сошел в провинции Давао-де-Оро 6 февраля. Под огромным слоем грунта и камней оказались часть деревни и два автобуса, где в тот момент находились сотрудники золотодобывающей компании Apex Mining.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших пассажиров автобусов. Они доставлены в местные больницы.

По данным специалистов, высота оползня может составлять от 30 до 50 метров, что осложняет поисково-спасательную операцию. Но поиски продолжаются. Накануне из-под завалов извлекли трехлетнюю девочку. Она провела в "земляном плену" около 60 часов.

На данный момент поисковые работы приостановлены, они возобновятся утром в воскресенье, 11 февраля.