Помощники Байдена призывают усилить критику Нетаньяху

Помощники президента США Джо Байдена считают, что американский лидер должен выступить с критикой в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за продолжающейся операции в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом источникии сообщили The Washington Post.

"Растущее разочарование премьером Нетаньяху побудило некоторых помощников Байдена призвать его выступить с большей критикой в адрес израильского главы правительства из-за операции в секторе Газа", - говорится в сообщении.

По данным издания, в администрации Байдена "более не видят в Нетаньяху продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в личных беседах".

Согласно информации газеты, одним из недавних поводов для недовольства в Вашингтоне стал отказ Нетаньяху от сделки по освобождению заложников ХАМАС, когда госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал возможность такого соглашения в ходе визита на Ближний Восток. Кроме того, в администрации США ранее выступали против решения Израиля активизировать военные действия в районе города Рафах, где находятся более 1 млн палестинских перемещённых лиц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!