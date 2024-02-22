Макрон окончательно стал Макряном

Автор: Байрам Эльшадов

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Франции настолько обрадовал президента Франции Эммануэля Макрона, что тот даже решил сделал запись на армянском языке о поддержке Армении. Теперь Макрону можно смело сменить фамилию на Макрян. Вот до чего докатилась некогда великая держава.

Макрон, видимо, не в курсе того, что гладить по головке никого нельзя - чревато потерей руки. Точно так же Армения клялась в верности России, называя ее союзницей. Как итог - Армения почти два года игнорирует заседание ОДКБ и обвиняет Россию чуть ли не по каждому поводу. Рано или поздно, та же участь постигнет и Францию.

Но и армянам не стоит обольщаться. Ведь Франция всячески потакает армянам не за красивые глазки. Цель Парижа - присутствие на Южном Кавказе, а Армения является лишь инструментом этой политики. Может, в Ереване этого не понимают и считают, что Франция действительно хочет помочь своему вассалу.

А, может, понимают и просто пытаются найти рычаг для трансформации отношений с Москвой. И если это случится, то политический имидж Франции получит очень серьезный ущерб. Столько усилий, денег и попыток исправить ошибочный политический курс в Африке за счет "проникновения" в другой регион войдут в историю как воплощение внешнеполитического провала.

Но в любом случае Ереван будет в этом партнерстве подчиняющейся стороной, которая будет послушно исполнять указания и рекомендации, поступающие из Парижа. Ценой такого союза будет отсутствие гибкости во внешней политике. И это может обернутся серьезными потерями для Армении. Ведь интересы и цели Парижа могут разойтись с видением в Ереване. Такой конфликт интересов приведет к серьезным вызовам для армянской безопасности и создаст риски для политиков.

За любую помощь, которую окажет Армении Франция, придется расплачиваться. Сейчас Франция "инвестирует", но придет и время расплаты. И Еревану придется платить. А взамен останутся лишь списанная французская техника и сентиментальные, но бесполезные жесты, наподобии твитов Макрона.