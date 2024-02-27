Япония выделит дополнительный пакет помощи сектору Газа

Правительство Японии выделит очередной пакет экстренной помощи жителям сектора Газа в размере $32 млн. Об этом на регулярной пресс-конференции объявила глава МИД Японии Ёко Камикава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Помощь будет предоставлена через международные организации", - отметила она, подчеркнув, что средства будут направлены на продовольствие и медицинскую помощь. Камикава также в очередной раз осудила "террористические нападения на Израиль со стороны ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок", в то же время призвав к немедленному освобождению заложников и обеспечению безопасности мирного населения. Глава МИД Японии также призвала к скорейшему прекращению огня и соблюдению всеми сторонами конфликта международного права.

Япония направила уже несколько пакетов гуманитарной помощи сектору Газа на несколько сотен миллионов долларов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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