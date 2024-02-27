Байден анонсирует прекращение огня между Израилем и ХАМАС в Рамазан

Правительство Израиля приняло решение не участвовать в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамазан, чтобы освободить удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден в эфире телеканала NBC.

"Прежде всего, удерживаемые заложники должны быть освобождены. Израильтяне договорились, что они не будут участвовать в каких-либо действиях во время Рамазана, чтобы дать нам время вывести всех заложников", - подчеркнул Байден. "Я думаю, что если мы добьемся временного прекращения огня, мы сможем двигаться в направлении по изменению динамики [происходящего в секторе Газа]", - добавил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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