Спикер парламента Армении выгоняет российских пограничников
Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц.
Как передает во вторник Day.Az, об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя новости о том, что власти республики уже приняли соответствующее решение.
"Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они (пограничники РФ - прим.) оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны", - сказал он.
Спикер парламента выступил с утверждением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились "более уязвимыми".
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