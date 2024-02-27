Спикер парламента Армении выгоняет российских пограничников

Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц.

Как передает во вторник Day.Az, об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя новости о том, что власти республики уже приняли соответствующее решение.

"Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они (пограничники РФ - прим.) оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны", - сказал он.

Спикер парламента выступил с утверждением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились "более уязвимыми".

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