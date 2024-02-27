В Турции произошло землетрясение

В турецком городе Чанаккале произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано на глубине 7 км, ощущалось не только в Чанаккале, но и в соседних регионах.

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