https://news.day.az/world/1640795.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецком городе Чанаккале произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.
Сообщается, что землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано на глубине 7 км, ощущалось не только в Чанаккале, но и в соседних регионах.
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