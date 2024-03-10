Джонсон провел тайные переговоры с Мадуро

Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале 2024 года провел тайные переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, сообщает газета Times. По информации газеты, в Венесуэле экс-премьер пробыл менее 24 часов, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Джонсон обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне опасений на Западе о возможных поставках Венесуэлой оружия или оказания другой военной помощи РФ.

"Он также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимность администрации Мадуро", - добавляет издание.

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