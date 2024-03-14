Байрактар Акынджы успешно запустил сверхзвуковую ракету UAV-122

Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Байрактар Акынджы успешно прошел испытание по стрельбе сверхзвуковой ракетой UAV-122 производства компании Roketsan, передает Day.Az.

Ракета UAV-122 обладает высокой точностью попадания, быстрой огневой поддержкой, возможностью выхода на низкую/высокую траекторию и высокой маневренностью.

Генеральный директор компании Roketsan, Мурат Икинджи, отметил в своей публикации в социальной сети X: "Мы с гордостью движемся вперед по маршруту, который наметили с помощью наших национальных технологий. Наша ракета UAV-122 успешно прошла испытание. Поздравляю всех, кто внес свой вклад в этот проект".

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