Израиль предложил вернуть не более 60 тыс. перемещенных лиц на север Газы

Израильская делегация выдвигает предложение о постепенном возвращении с юга сектора Газа на север не более 60 тыс. перемещенных лиц. Как утверждает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, соответствующая позиция была обозначена на встречах с посредниками в переговорном процессе с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в анклаве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источников, предложение Израиля, которое было озвучено в том числе на последней встрече в Каире, предполагает "постепенное возвращение с юга сектора Газа на север не более 60 тыс. перемещенных лиц. <...> По 2 тыс. граждан в день через две недели после начала действия соглашения". При этом, как указывает телеканал, представители Израиля настаивают на том, чтобы палестинцы не возвращались в свои дома, а размещались в палаточных лагерях. ХАМАС со своей стороны настаивает на возвращении всех перемещенных лиц в места их проживания.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на начало года, число перемещенных лиц в секторе Газа составило не менее 1,9 млн или свыше 85% населения анклава.

29 марта премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху объявил, что решил направить делегации разведки "Моссад" и Службы общей безопасности в Катар и Египет для продолжения консультаций с ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, хотя изначально планировал направить в Доху и Каир делегации на уровне специалистов. Телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник в египетских силовых структурах сообщал о том, что 31 марта в Каире возобновятся непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Предыдущий раунд переговоров проходил в Дохе с 18 марта.

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