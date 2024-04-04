Молдова намерена погасить долги перед Межпарламентской ассамблеей СНГ

Молдова погасит долги по взносам в Межпарламентскую ассамблею СНГ после прекращения своего участия в ней. Такое решение приняло правительство, выделив на эти цели 6,5 млн лей (около $370 тыс.), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сумма утверждена в рамках бюджета по выплате взносов за членство в международных организациях. В случае Межпарламентской ассамблеи СНГ речь идет о погашении долгов по завершению участия Молдовы в этой структуре", - сообщила на своем сайте пресс-служба кабинета министров.

В ноябре 2023 года Министерство финансов Молдовы приняло решение прекратить с 2024 года выплачивать взносы в СНГ, а также другие организации на его платформе. В частности, было принято решение о выходе из соглашения о создании телерадиокомпании "Мир", затем была денонсирована Конвенция о Межпарламентской ассамблее государств СНГ.

С мая прошлого года власти Молдовы сообщали о планах денонсации свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Были завершены процедуры выхода более чем из 50 соглашений, а исполнительный секретариат СНГ подтвердил прекращение правового действия 36 из них.

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