Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в социальной сети X, где пригрозил Израилю после нападения на иранское консульство в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске", - гласило сообщение.

В США выразили обеспокоенность возможными атаками на свои собственные силы после удара по консульству Ирана. Во вторник Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть о нападении на консульство.

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