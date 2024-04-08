В Индонезии началось извержение вулкана

Вулкан Мерапи в Индонезии вновь проявляет активность, передает Day.Az со ссылкой на News.ru. Он расположен на острове Ява неподалеку от города Джокьякарта.

Потоки лавы растеклись почти на два километра от кратера. Уточняется, что это самый активный в стране действующий вулкан. Во время извержения в 2010 году погибли 300 человек.

По словам сотрудника научной станции, ведущей наблюдения, столб дыма поднимается на высоту 350 м над жерлом вулкана. Местным жителям рекомендуется не входить в семикилометровую зону безопасности, а также держаться подальше от горных рек.

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