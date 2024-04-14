ЕС осудил атаку Ирана на Израиль

Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль. С соответствующим заявлением выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль", - написал он на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Боррель добавил, что "это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности".

Председатель ЕC Шарль Мишель также написал о необходимости "избежать еще большего кровопролития". По его словам, ЕС продолжит "внимательно следить за развитием ситуации" в регионе вместе с партнерами.

Помимо Европейского союза, атаку Ирана на Израиль уже осудили США, Великобритания, Франция, Австрия, Чехия и Нидерланды.

В ночь с субботы на воскресенье Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля в ответ на атаку израильскими ВВС консульского отдела иранского посольства в Дамаске 1 апреля.

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