ЕС подтвердил приверженность деэскалации на Ближнем Востоке

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с ударами Ирана по Израилю в заявлении от имени Евросоюза подтвердил готовность сообщества содействовать деэскалации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"ЕС по-прежнему решительно настроен внести вклад в деэскалацию и безопасность региона и с этой целью находится в тесном контакте со всеми сторонами", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

Боррель назвал иранскую атаку "беспрецедентной эскалацией и угрозой региональной безопасности". Он заявил, что "ЕС самым решительным образом осуждает удары беспилотников и ракет Ирана по Израилю".

Глава европейской дипломатии заверил в приверженности Евросоюза безопасности Израиля. По его словам, в этой чрезвычайно напряженной ситуации в регионе дальнейшая эскалация не может служить ничьим интересом. Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность.

Кроме того, Боррель объявил в связи с иранскими ударами по Израилю о созыве 16 апреля внеочередного совещания министров иностранных дел ЕС в формате видеоконференции.

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