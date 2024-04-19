Турция обратилась к Ирану и Израилю

Tурция призвала Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к перерастанию напряженности между ними в постоянный конфликт.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД республики в X (ранее Twitter).

"В свете последних событий становится все более очевидным, что напряженность, изначально вызванная незаконным нападением Израиля на посольство Ирана в Дамаске, рискует перерасти в постоянный конфликт <...>. Призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к расширению конфликта", - говорится в документе.

В нем отмечается, что приоритетом международного сообщества должно стать прекращение кризиса в Газе и обеспечение прочного мира путем создания независимого палестинского государства.

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