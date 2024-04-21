Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Токат произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, информацию об этом распространило Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD).

Землетрясение произошло на глубине 12,38 км, разрушений нет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!