https://news.day.az/world/1653906.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В турецкой провинции Токат произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, информацию об этом распространило Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD).
Землетрясение произошло на глубине 12,38 км, разрушений нет.
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