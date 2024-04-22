США и союзники отговорили Израиль нанести более масштабный удар по Ирану

Израиль отказался от планов по нанесению более масштабного удара по Ирану из-за давления США и других союзников. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных израильских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, первоначально власти еврейского государства рассматривали вариант более обширной бомбардировки нескольких военных объектов на территории Ирана, в том числе вблизи Тегерана. Однако из-за "согласованного дипломатического давления" на Израиль лидеров США, Великобритании и Германии, а также отсутствия ущерба от иранского удара 14 апреля власти еврейского государства якобы предпочли дать более ограниченный ответ, который "позволил избежать эскалации".

По словам источников NYT, Израиль планировал отправить истребители в воздушное пространство Ирана, но вместо этого выпустил небольшое количество ракет с самолетов за несколько сотен миль до границы. Одна ракета якобы поразила зенитную батарею Ирана, а другая "взорвалась в воздухе". При этом, когда одна из ракет якобы достигла цели, ВВС Израиля "намеренно уничтожили вторую ракету", чтобы не нанести слишком большой ущерб. Источник из числа западных чиновников отметил изданию, что, вероятно, ракета "просто не сработала".

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