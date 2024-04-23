Задержан заместитель Шойгу

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Как передает Day.Az, oб этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", - сказано в сообщении.

Других подробностей СК не приводит.

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