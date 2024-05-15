Раскол между ФРГ и Францией вызван соперничеством за военное лидерство в ЕС

Отношения между Германией и Францией ухудшаются из-за соперничества двух стран за военное лидерство в Европе на фоне растущих вложений ФРГ в оборону. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его оценкам, на текущий момент состояние франко-германских отношений таково, что они нуждаются в "срочном восстановлении". Так, по словам экспертов Германского института международных отношений и проблем безопасности Клаудии Мэйджор и Свена Арнольда, на фоне масштабных инвестиций ФРГ в оборону "Париж считает Берлин реальным соперником за военное лидерство в Европе". Для Германии, в свою очередь, Франция из-за ее отставания по объемам помощи, предоставляемой Киеву, представляется "непредсказуемым, подрывающим доверие партнером, который зачастую склонен к догматике, а не к решению проблем", утверждают эксперты.

Агентство отмечает, что Германия стала одним из лидеров по объемам предоставляемой Украине помощи, занимая по этому показателю второе место после США. В частности, Берлин поставил Украине больше систем ПВО, чем другие союзники, и в том числе обязался предоставить ей уже третий зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, Германия считается одним из крупнейших поставщиков снарядов для Украины. При этом руководство Франции, хотя и заявляло недавно о своей поддержке инициативы Чехии по закупке 1,5 млн артиллерийских снарядов для украинской армии, не взяло на себя никаких финансовых обязательств в этом отношении, уточняет Bloomberg.

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