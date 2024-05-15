Операция премьера Словакии после нападения прошла успешно

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабилизировалось.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местный телеканал ТА3.

Согласно информации, операция была успешной, премьер находится в сознании.

Также отмечается, что он уже общается с окружающими.

Напомним, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу. Стрелявший задержан.

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