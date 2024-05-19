В Словакии проверяют версию, что обвиняемый в покушении на Фицо мог действовать не один

Власти Словакии проверяют версию о том, что Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьера страны Роберта Фицо, мог действовать не один. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, которого цитирует портал Teraz, Цинтула, вероятно, мог "не быть волком-одиночкой". Подозреваемый общался с определенным кругом лиц, которые выражали ненависть к Фицо, отметил Шутай-Эшток. Они могли поддерживать стрелявшего, взятого в субботу по постановлению суда под стражу.

В пользу этой версии говорит то, что через два часа после покушения на премьера в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) была уничтожена вся история посещений Цинтулы, который сразу же после стрельбы был задержан полицией. "Этого не мог сделать ни он, ни, как очевидно, его жена", - процитировал главу МВД новостной портал SME.

При этом, как отметил Шутай-Эшток, распространявшиеся в социальных сетях слухи о том, что соучастниками покушения в городе Гандлова на западе республики могли быть два человека, не соответствуют действительности.

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