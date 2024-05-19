https://news.day.az/world/1661371.html Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Хаменеи созвал заседание ВСНБ после того, как вертолет иранского президента Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны.
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