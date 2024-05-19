Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Хаменеи созвал заседание ВСНБ после того, как вертолет иранского президента Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны.

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