Армия Китая применила бомбардировщики для имитации ударов вблизи Тайваня

Военно-воздушные силы КНР в ходе учений задействовали несколько бомбардировщиков для имитации нанесения ударов по целям вблизи острова Тайвань.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, боевые машины выполняли задачи в координации с кораблями ВМС и мобильными подразделениями берегового наведения огня Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее китайские ВС проинформировали, что войска КНР фактически взяли остров в кольцо и отрабатывают различные сценарии для проверки реальных боевых возможностей.

Восточная зона боевого командования НОАК в четверг объявила о проведении вокруг Тайваня учений "Совместный меч - 2024А", которые проходят 23-24 мая. Как отмечается, они призваны стать "серьезным предупреждением" для сепаратистских сил, стремящихся обособить остров от материковой части страны.

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