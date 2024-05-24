В Израиле заявили, что страна намерена продолжать войну против ХАМАС

Израиль намерен продолжать "справедливую и необходимую" войну против радикального движения ХАМАС и будет действовать в соответствии с международным правом по освобождению заложников, в том числе и в Рафахе. С таким заявлением выступил министр в чрезвычайном израильском военном кабинете Бени Ганц после того, как Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военное наступление в Рафахе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль намерен продолжать действовать в соответствии с международным правом там, где это необходимо, в том числе и в Рафахе. Мы обязаны продолжать борьбу за возвращение заложников и обеспечение безопасности наших граждан", - цитирует заявление Ганца портал Ynet. Министр добавил, что Израиль "продолжит усилия, направленные на то, чтобы избегать причинения вреда гражданскому населению" сектора Газа.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, комментируя решение Международного суда, подчеркнул, что "нет такой силы в мире", которая заставит Израиль "совершить публичное самоубийство", так как, по его словам, "именно так выглядит требование суда ООН прекратить войну против ХАМАС".

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху проводит консультации с министрами после решения суда ООН по Рафаху, сообщили корреспонденту ТАСС в министерстве главы израильского кабмина. По информации Ynet, премьер созвал министров на срочное телефонное совещание. В нем, в частности, участвуют министры юстиции Ярив Левин, обороны Йоав Галант, иностранных дел Исраэль Кац, глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, а также военный секретарь и юрисконсульт правительства, указывает портал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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