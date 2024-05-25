https://news.day.az/world/1663027.html В Мексике началось «снежное» наводнение, есть перебои с электричеством - ВИДЕО
В Мексике началось «снежное» наводнение, есть перебои с электричеством - ВИДЕО
После сильных дождей с градом в мексиканском городе Пуэбла началось "снежное" наводнение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.
Улицы одного из крупнейших городов Мексики оказались залиты водой.
О пострадавших информации нет. По всему муниципалитету есть перебои с электричеством.
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