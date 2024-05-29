В Брюсселе обсудили военное сотрудничество между ЕС и Арменией
Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с председателем Военного комитета Евросоюза, генералом Робертом Бригером сотрудничество с ЕС в оборонной сфере.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Армении.
В сообщении отмечается, что встреча состоялась 29 мая в рамках Шуманского форума по безопасности и обороне.
Участники встречи договорились о развитии сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Министр обороны проинформировал главу Военного комитета ЕС о ходе реформирования Вооруженных Сил Армении.
Стороны рассмотрели также вопросы, касающиеся региональной безопасности.
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