В Брюсселе обсудили военное сотрудничество между ЕС и Арменией

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с председателем Военного комитета Евросоюза, генералом Робертом Бригером сотрудничество с ЕС в оборонной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Армении.

В сообщении отмечается, что встреча состоялась 29 мая в рамках Шуманского форума по безопасности и обороне.

Участники встречи договорились о развитии сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны проинформировал главу Военного комитета ЕС о ходе реформирования Вооруженных Сил Армении.

Стороны рассмотрели также вопросы, касающиеся региональной безопасности.

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