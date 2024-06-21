Преимущество Трампа над Байденом объяснили

Экс-президент США Дональд Трамп обошел нынешнего главу государства Джо Байдена по пожертвованиям в рамках предвыборной кампании сразу после того, как присяжные признали его виновным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The New York Times (NYT).

Трамп второй месяц подряд обходит Байдена в вопросе пожертвований. За этот период бывший президент суммарно обошел нынешнего примерно на 81 миллион долларов. Это связано с притоком поддержки после вынесения республиканцу обвинительного приговора, считает издание.

Отмечается, что в мае предвыборный штаб Байдена совместно с Национальным комитетом Демократической партии собрали 85 миллионов долларов, а Трамп и Национальный комитет Республиканской партии - 141 миллион долларов. В апреле команда Трампа заработала на 25 миллионов долларов больше, чем команда Байдена.

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

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