В Турции увеличилось число лесных пожаров

В Турции в июне число лесных пожаров увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом, сообщило Главное управление лесного хозяйства Турции, передает Day.Az.

Температура воздуха в июне в ряде турецких городов превышает 40 градусов, а в некоторых местах зафиксированы абсолютные температурные рекорды, что повышает риск лесных пожаров.

Согласно данным управления, с 1 по 21 июня 2023 года в Турции произошло 84 лесных пожара, тогда как за аналогичный период этого года - 399. Таким образом, количество лесных пожаров в июне этого года выросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году за этот период сгорело 41 гектар лесов, а в этом году - 2 548 гектаров.

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