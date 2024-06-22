Результаты соцопроса рисуют печальную картину для Макрона

Разрыв между правой партией "Национальное объединение" и левым альянсом "Новый народный фронт" сокращается. Об этом свидетельствуют результаты исследования о настроениях избирателей за неделю до внеочередных парламентских выборов во Франции, проведенного социологической службой Ipsos, передает Day.Az.

31,5% респондентов сообщили, что намерены отдать свои голоса в предстоящем 30 июня первом туре выборов "Национальному объединению". Всего на 2 процентных пункта меньше оказался рейтинг поддержки "Нового народного фронта" (29,5%). Президентская коалиция заняла третью строчку в рейтинге, получив поддержку 19,5% участников опроса.

Вместе с союзниками из партии "Республиканцы" "Национальное объединение" набрало бы 35,5% голосов, тогда как "Новый народный фронт" с учетом поддержки не входящих в него левых партий претендует на 32% голосов.

Согласно опросу Французского института общественного мнения (Ifop), результаты которого были опубликованы 17 июня, за партию "Национальное объединение" были готовы проголосовать 35% респондентов, а за "Новый народный фронт" - 26%.

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