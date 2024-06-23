Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена, передает Day.Az со ссылкой на TAСС

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 65 морских милях к западу от йеменского города Ходейда", - говорится в сообщении центра в X (ранее Twitter). Отмечается, что власти расследуют обстоятельства происшествия.

Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Подробности инцидента, который UKMTO классифицирует как нападение, не приводятся.

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