Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена, передает Day.Az со ссылкой на TAСС
"UKMTO получил уведомление об инциденте в 65 морских милях к западу от йеменского города Ходейда", - говорится в сообщении центра в X (ранее Twitter). Отмечается, что власти расследуют обстоятельства происшествия.
Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.
Подробности инцидента, который UKMTO классифицирует как нападение, не приводятся.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре