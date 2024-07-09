Токио и НАТО договариваются о создании системы секретной связи

Японское правительство и руководство НАТО согласовывают создание системы закрытой связи для обмена секретной информацией и проведения конфиденциальных переговоров. Договоренность об этом может быть достигнута в ходе участия премьер-министра Японии Фумио Кисиды в саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Asahi.

Страны НАТО объединяет защищенная система связи для обмена секретной информацией. Сейчас речь идет о том, чтобы частично распространить ее и на Японию, которая имеет статус постоянного партнера альянса.

В 2023 году Токио подписал с НАТО соглашение о сотрудничестве в 16 областях, включая кибербезопасность, действия в космосе, обмен информацией. При штаб-квартире альянса в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

В этом году Кисида уже в третий раз примет участие в саммите НАТО. Он прибудет с такой целью в Вашингтон 10 июля и 11 июля проведет там серию многосторонних и двусторонних встреч.

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