Хаос и беспорядки возникают везде, куда вмешивается НАТО, опыт Афганистана и Ливии служат тому доказательством.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Войска НАТО под предлогом недопущения гуманитарной катастрофы 78 дней бомбили Югославию, - напомнил Линь Цзянь. - Трагический опыт Афганистана и Ливии показывает, что везде, куда простираются черные руки НАТО, возникают беспорядки и хаос".

Безопасность НАТО достигается за счет безопасности других стран, а "успех и сила", которыми гордится альянс, представляют собой большую опасность для мира, указал Линь Цзянь. Он подчеркнул, что блок поддерживает свое существование за счет создания "вымышленных врагов".

"Без каких-либо доказательств НАТО продолжает распространять ложь, сфабрикованную США, открыто очернять Китай, сеять раздор между КНР и Европой, подрывать сотрудничество Китая и ЕС", - сказал представитель МИД.

Североатлантический альянс распространил свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, укрепил связи в военной сфере с соседями Китая - союзниками Вашингтона, а также поддержал США в реализации их Индо-Тихоокеанской стратегии, указал Линь Цзянь. Эти действия "нанесли ущерб интересам Китая, подорвали мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", добавил он.

Китай призывает НАТО "прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, очернять КНР, вмешиваться в отношения Китая и ЕС и не устраивать беспорядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как альянс устроил хаос в Европе", резюмировал Линь Цзянь.

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