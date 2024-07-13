Великобритания подтвердила факт использования своей базы на Кипре самолетами США

Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило факт полетов самолетов США на аэродром британской военной базы Акротири на Кипре, но при этом не стало раскрывать информации о целях визитов американской авиации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail со ссылкой на британское МО.

В материале газеты сообщается, что Cyprus Mail связалась с британским военным ведомством после сообщений в прессе о том, что самолеты США используют территории британских баз на острове для перевозки оружия и боеприпасов в Израиль во время конфликта в Газе. Официальный представитель Минобороны Великобритании "подтвердил, что военные самолеты США совершали посадки на территории суверенной базы с разрешения" британской стороны, но "не стал комментировать цели этих полетов".

Официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис заявил на фоне сообщений об использовании британских баз американскими самолетами, что правительство не комментирует операции третьих стран. Он также подчеркнул, что его страна не участвует ни в каких военных операциях.

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