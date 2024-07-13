Министр обороны Грузии и премьер Армении обсудили двустороннюю повестку дня

Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил в Ереване вопросы стратегического партнерства между странами и ситуацию в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского министерства обороны.

"На встрече стороны обсудили дружественные и добрососедские отношения, существующие между Грузией и Республикой Армения. Была отмечена важная роль Грузии в деле обеспечения мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Чиковани и Пашинян также коснулись темы стратегического партнерства, соглашение о котором было подписано в январе текущего года. Стороны отметили, что стратегическое партнерство Грузии и Армении будет способствовать углублению отношений между странами во многих сферах, добавили в пресс-службе.

Чиковани отправился с рабочим визитом в Армению 12 июля. В рамках визита он уже провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, после чего стороны подписали план о двустороннем сотрудничестве на 2024 год.

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