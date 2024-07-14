В США запретили полеты ракет Falcon 9

Управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов запретило компании SpaceX Илона Маска запускать ракеты Falcon 9 после случившейся аварии. Об этом сообщается в отчете ведомства об авиационных происшествиях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"FAA известно об инциденте, произошедшем во время миссии SpaceX Starlink, которая стартовала с космической базы Ванденберг в Калифорнии 11 июля. Проблема связана с отказом верхней ступени ракеты во время ее нахождения в космосе", - сообщается в отчете ведомства.

При этом FAA постановило, что из-за аварии необходимо приостановить полеты грузовых ракет этой модели.

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