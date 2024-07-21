Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

Немецкая полиция предотвратила предполагаемый теракт перед финальным матчем чемпионата Европы 2024 года по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает газета The Sun.

Целью экстремистов была фан-зона с болельщиками сборной Англии на берлинской площади Брайтшайдплац.

Полиция за несколько часов до начала финального матча, в котором 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1, совершила серию скоординированных рейдов в соседнем со столицей Германии Потсдаме. Трое подозреваемых были задержаны.

Всего обыски были проведены по трем адресам в поисках пятерых мужчин после того, как на телефоны были сделаны фотографии площади Брайтшайдплац и большой церкви в Берлине, где находилась фан-зона. Отмечается, что эти люди были известными сторонниками "Исламского государства" (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено), уже находящимися под наблюдением немецкой полиции.

"В Потсдаме были проведены обыски в домах троих мужчин по трем адресам. К операции были привлечены силы специального назначения. Меры были осуществлены в связи с непосредственной угрозой со стороны исламистского спектра", - сказал The Sun представитель берлинской полиции.

Источники сообщили, что за мужчинами установили наблюдение за несколько дней до финала. Подозреваемые были позднее отпущены в рамках проведения дальнейшего расследования.

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