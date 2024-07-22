Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве

Первая с 2011 года встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила газета Daily Sabah, ссылаясь на источник, отметив, что переговоры, предварительно, могут состояться в августе.

По информации издания, на встречу может быть приглашен премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, а Иран, скорее всего, на нее не пригласят.

Daily Sabah уточняет, что вопрос вывода турецких войск с севера Сирии решено обсудить позже, а одним из основных на первой встрече будут вопросы двусторонней торговли.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.

Асад, принимая 26 июня спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заявил, что Дамаск "открыт для всех инициатив, направленных на улучшение отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении суверенитета и стремления сирийского государства восстановить его над всей территорией страны".

28 июня Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году. 12 июля он сообщил, что поручил министру иностранных дел Хакану Фидану "встретиться со своими коллегами и подготовить дорожную карту процесса нормализации".

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